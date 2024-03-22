Нью-Йорк, США, 22 марта, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Масштабы участия НАТО в поддержке Украины гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне, заявил 22 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас можно смело констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе», — заявил он на заседании СБ ООН.

Небензя добавил, что Запад ведёт безумные речи о прямом противодействии России и НАТО.

На заседании СБ ООН постпред отметил, что с Украины уже давно не воюют собственным оружием, а выживают лишь за счёт поставок из стран НАТО. Украина, как подчеркнул Небензя, неминуемо движется к военному поражению, несмотря на военную, финансовую и политическую помощь западных стран. При этом «западные кукловоды» призывают Киев бросать на «мясные штурмы» всё больше украинцев, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведение заседания Совбеза по ситуации на Украине на 22 марта. Он обратил внимание на то, что изначально лидеры НАТО говорили о расширении альянса, поскольку РФ не станет нападать на страну — члена НАТО. Теперь же, по словам российского дипломата, звучат призывы не допустить победу России на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на то, что поставки вооружений только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.

На заседании коллегии Министерства обороны России 20 марта глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала 2024 года потеряли более 71 тысячи бойцов. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода 2023 года.