Лондон, 4 апреля, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Заявления некоторых политиков Запада о том, что Европа якобы находится в предвоенном периоде, являются преувеличением. Такое мнение 4 апреля высказал посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью британской радиостанции LBC.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это крайнее преувеличение. Мы должны решить проблему Украины, которая стала своего рода тараном, используемым против России», — сказал он, комментируя подобные заявления.

Келин подчеркнул, что в Европе имеется проблема между Россией и Украиной, которую необходимо разрешить, а не предвоенная ситуация.

«Всё остальное — это чистой воды домыслы», — добавил российский посол, напомнив, что президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял об отсутствии у российской стороны стремления вступать в конфликт с НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вступлении Европы в предвоенную эпоху. По его утверждению, с каждым днём это якобы становится всё очевиднее.

Глава минобороны Британии Грант Шэппс 3 апреля призвал страны НАТО задуматься о будущем альянса, так как мир якобы вступил из послевоенного в предвоенный период. Он также назвал Россию, Иран, Китай и КНДР угрозой для военно-политического блока.

Президент России неоднократно заявлял, что у Москвы нет никаких планов воевать со странами НАТО. Глава государства подчёркивал, что это НАТО вплотную подошло к российским границам, а не Россия к границам стран — участниц альянса.