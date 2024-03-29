Варшава, 29 марта, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Европа сейчас переживает предвоенную эпоху, с каждым днём это становится всё очевиднее, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью газете Pais.

Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press Премьер-министр Польши Дональд Туск

По его словам, самое тревожное сейчас то, что «возможен буквально любой сценарий». Такой ситуации Европа не переживала с 1945 года, добавил он.

«Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живем в предвоенную эпоху. Я не преувеличиваю. С каждым днём это всё очевиднее», — заявил Туск.

Как передавало ИА Регнум, укрепление и расширение Североатлантического альянса происходит на фоне риторики о необходимости защиты от якобы российской агрессии. Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что у России нет никаких планов воевать со странами НАТО.

«Не Россия шла к границам стран НАТО, а они подошли вплотную. РФ лишь защищает своих людей», — сказал глава государства.

Заявления Запада о якобы планах России после Украины напасть на Европу — это чушь и бред, заверил военных лётчиков президент РФ на встрече с ними в Тверской области 27 марта.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя заявление МИД России о том, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к возможному столкновению с Россией, заявил ИА Регнум, что Соединённые Штаты активно втягивают европейские страны в конфликт, чтобы те осознали необходимость финансирования киевского режима.