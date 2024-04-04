Москва, 4 апреля, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Российские военные ночью 4 апреля уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией двух российских регионов, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Их сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской и Тульской областях.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БпЛА) областями», — уточнили в ведомстве.

Ранее о двух обезвреженных дронах ВСУ в Тульской области проинформировало местное министерство по региональной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на источник, который ознакомился с украинской программой БПЛА, распространил информацию о том, что ВСУ якобы использовали базовый искусственный интеллект для совершения ряда атак на территории по территории России. Речь шла об ударах с применением беспилотников.