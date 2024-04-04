Тула, 4 апреля, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 4 апреля обнаружила и обезвредила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Тульской областью, сообщили в пресс-службе министерства по региональной безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«4 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — отметили в ведомстве.

Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В министерстве также добавили, что власти организовали реагирование экстренных служб в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, днём 2 апреля два украинских беспилотника атаковали село Цаповка Борисовского района Белгородской области. В результате произошедшего пострадал один человек, у которого диагностировали контузию, гематому и ссадины правой ноги.

Кроме того, 2 апреля БПЛА атаковали объекты в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане. В Нижнекамске один из беспилотников удалось перехватить с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Елабуге два дрона ударили по общежитию «Алабуга Политех». В результате случившегося пострадали 14 человек, а в здании выбило стёкла. Среди пострадавших оказались граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии и Южного Судана.