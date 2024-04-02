Вашингтон, 2 апреля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Украинская армия совершила ряд атак по территории России с помощью беспилотников с использованием базового искусственного интеллекта. Об этом 1 апреля сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на знакомый с украинской программой БПЛА источник.

Vyacheslav Madiyevskyi/Global Look Press

По словам источника, эти атаки ВСУ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, часть из которых использует базовую форму искусственного интеллекта для ориентирования и борьбы с помехами.

«Точность в условиях глушения обеспечивается за счёт использования ИИ. Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности», — сказал он.

Телеканал не уточнил, кто именно передаёт Киеву подобные технологии.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 апреля пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила об атаке дронов на промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Отмечалось, что подвергшиеся удару предприятия не получили серьёзных повреждений и продолжили работу.

Позднее в этот же день стало известно, что количество пострадавших при ударе беспилотников по Елабуге достигло семи человек. Все они находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 2 апреля объявил о воздушной опасности в регионе. Позднее он уточнил, что в Становлянском районе подавили дрон самолётного типа.