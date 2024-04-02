Белгород, 2 апреля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов Белгородскую область. Об этом 2 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Одно взрывное устройство попало в автомобиль. В результате пострадал мужчина, который в это время сидел за рулём.

Гладков уточнил, что медики диагностировали у пострадавшего контузию, гематому и ссадины правой ноги. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2 Белгорода.

«В результате второго сброса взрывного устройства на территории сельскохозяйственного предприятия поврежден один грузовой автомобиль», ― добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля в Белгороде и Белгородском районе объявляли режим ракетной опасности.

Вечером 1 апреля Минобороны проинформировало, что в небе над Белгородской областью уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, ВСУ второй раз за сутки обстреляли Белгород и Белгородский район.

После этого Гладков уточнил, что российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлёте к городу 19 воздушных целей. Из-за удара украинских военных получили ранения десять человек.

При обстреле ВСУ 31 марта погибла жительница села Дунайка в Грайворонском районе Белгородской области. Также повреждения получили четыре дома, хозяйственная постройка и три автомобиля, линии газо — и электроснабжения. В тот же день ВСУ также атаковали беспилотниками сёла Долгое и Цаповка в Валуйском и Борисовском районах.