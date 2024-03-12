Москва, 12 марта, 2024, 09:55 — ИА Регнум. На малые технологические компании (МТК) распространили программу льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства под 3% годовых. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO».

Иван Шилов ИА Регнум Кредит

Максимальная сумма заемных средств по программе увеличена до одного миллиарда рублей. Это первая внедренная мера финансовой поддержки для данной категории бизнеса. Для высокотехнологичных малых и средних предприятий сумма остается прежней — до 500 млн рублей.

Соответствующие изменения подготовлены Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. МТК, которые соответствуют условиям программы, уже могут подавать заявки на получение кредита на льготных условиях через цифровую платформу МСП.РФ.

Участники программы могут привлекать средства по льготной ставке 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели. Финансовую поддержку могут получить предприятия, которые используют технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений. В частности, на поддержку могут претендовать компании, связанные с искусственным интеллектом, квантовыми коммуникациями, современными и перспективными сетями мобильной связи, развитием водородной энергетики и иными.

«Расширение мер поддержки малым технологическим компаниям отвечает задаче обеспечения технологического суверенитета страны и курсу на импортозамещение, обозначенного президентом», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников. Он подчеркнул, что небольшим компаниям, выпускающим высокотехнологичную продукцию, льготные кредиты от государства на сумму до одного миллиарда рублей позволят активнее реализовывать проекты, выходить на новый уровень развития и производства. «Опираясь на эту меру поддержки, такие компании получат возможность стать национальными лидерами в своих отраслях», — добавил Максим Решетников.

При этом для МТК не требуется проходить экспертизу и предоставлять документы для подтверждения инновационности. На данный момент 1700 компаниям уже присвоен статус МТК по результатам экспертизы или автоматически — на основании Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.

«Чтобы получить эту меру господдержки, от компаний требуется соблюдение ряда критериев», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Так, помимо соответствия приоритетным отраслям, они должны относиться к МТК или пройти экспертизу инновационных институтов развития, иметь годовую выручку от 100 млн рублей и ее среднегодовой прирост не менее 10%. «Предприниматели должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. Также по данной программе кредиты продолжат предоставляться инновационным МСП», — добавил Александр Исаевич.

Льготная программа кредитования в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» запущена в апреле 2022 г. как часть нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Нацпроект инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.