Вашингтон, 3 апреля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал союзникам по НАТО, что не будет обращаться за помощью к альянсу или США, если при введении французских войск НАТО в зону СВО на Украине Россия нанесёт по ним удар, сообщила 3 апреля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от американского чиновника.

Global Look Press/Lorenz Huter

Как рассказал собеседник издания, администрация США обеспокоилась после предложения Макрона отправить французские подразделения на Украину, так как российская армия сможет их атаковать.

«Однако Макрон сказал союзникам, что нет необходимости в вовлечении НАТО или США, если Россия нанесет удар по французским войскам», — сообщил чиновник журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон с начала года сделал ряд заявлений о возможности в будущем отправки войск западных стран на Украину. Газета Le Monde 14 марта сообщила, что президент публично говорил, что планирует отправить французские войска в Одессу в 2024 году.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 19 марта сообщил, что есть сведения о планах Парижа направить около 2 тыс. военных на Украину. Он подчеркнул, что всех их ждёт та же участь, что и других завоевателей, приходивших в Русский мир.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 22 марта заявил, что французские военнослужащие станут приоритетной целью для российских войск в случае отправки на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля заявил, что Вашингтон против отправки сухопутных войск на Украину, так как это может приблизить прямой конфликт с Россией. Он подчеркнул, что такой сценарий не соответствует интересам ни одной из стран НАТО.