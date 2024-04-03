Москва, 3 апреля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Россия сумела преодолеть торговую блокаду, организованную западными странами. Об этом 3 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В первую очередь отмечу, что удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что при этом товарооборот России с дружественными государствами увеличился настолько, что стал сопоставим с объёмом всей внешней торговли страны четыре года назад.

Снижение торговли с Европейским союзом в существенной степени компенсировали с помощью роста товарооборота с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, ОАЭ, а также странами Африки и Латинской Америки, доля дружественных стран в нём возросла до 77%, уточнил Мишустин.

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Он напомнил, что правительство ранее утвердило Стратегию развития внешнеэкономической деятельности, в числе прочего учитывающую современные тренды глобальной экономики и рассчитанную до конца этого десятилетия.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта опрошенные британской газетой Daily Mail эксперты заявили, что российская экономика показывает стабильный рост, несмотря на санкции Запада, открывшие для неё дорогу к новым экономическим партнёрствам. При этом специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм назвала мифом изоляцию России в мире.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что многим зарубежным компаниям невыгодны санкции Запада. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на санкции, количество работающих в России иностранных компаний увеличивается.

В октябре 2023 года глава государства отметил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. Путин уточнил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки создаваемым Западом препятствиям.