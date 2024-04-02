Москва, 2 апреля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Заседание коллегии Службы внешней разведки и КГБ Белоруссии прошло в Москве, сообщил 2 апреля глава СВР Сергей Нарышкин.

БелТА/ТАСС Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель

На встрече Нарышкин и глава КГБ Белоруссии Иван Тертель отметили активизацию подрывной деятельности западных спецслужб против Союзного государства.

Как заявил глава СВР, западные спецслужбы использует любые инструменты, чтобы попытаться поссорить русский и белорусский народы. Они используют вмешательства во внутренние дела России и Белоруссии, пропаганду против Союзного государства, задействуют так называемую несистемную оппозицию. Успеха западные спецслужбы достичь не смогут, отметил Нарышкин.

По итогам заседания он сообщил, что участники встречи подвели некоторые итоги совместной работы по ряду направлений разведывательной деятельности.

«Отмечено, что взаимодействие развивается поступательно, носит конструктивный и доверительный характер и в полной степени обеспечивает решение задач стоящих перед нашими службами, задач по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашим странам, нашим народам и угроз по отношению к Союзному государству Беларуси и России», — заявил Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил 2 апреля белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём единения народов двух стран. Лукашенко назвал Союзное государство уникальным совместным проектом. Опыт взаимодействия позволяет двум странам оперативно и эффективно реагировать на вызовы и угрозы.

В СВР 1 апреля сообщили, что американская разведка помогает киевскому режиму готовить теракты на территории России. Киев получает от Вашингтона информацию со спутников.