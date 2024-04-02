Москва, 2 апреля, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается ежегодно 2 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», — приводит слова Путина официальный сайт президента Белоруссии.

Глава российского государства отметил координацию совместных усилий двух стран в сферах политики, обороны и безопасности. Также Владимир Путин подчеркнул, что реализация согласованных союзных программ позволила создать основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики и формирования общего социально-экономического пространства.

Александр Лукашенко в свою очередь выразил уверенность в том, что последовательная реализация комплекса мер в рамках Союзного государства приведёт к росту благосостояния российских и белорусских граждан, откроет новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран и позволит эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы. В заключение президент Белоруссии пожелал Владимиру Путину здоровья, оптимизма и успехов в решении государственных задач.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта Владимир Путин провёл телефонный разговор с Александром Лукашенко. В рамках переговоров лидеры государств обсудили вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы. В предыдущий раз телефонная беседа лидеров двух стран, в рамках которой они обсудили актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, состоялась 2 марта и длилась около часа.