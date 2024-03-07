Бердянск, Запорожская область, 8 марта, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Террористам не удастся запугать семью члена участковой избирательной комиссии №260 Елены Ильиной, погибшей в результате теракта в Бердянске. Об этом в четверг, 7 марта, заявила глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

Следственный комитет РФ/ТАСС regnum picture 17097297449938 big

«Если они (Террористы. — Прим. ред.) думаю, что сломили таким образом нас или запугали, наоборот. Я вчера с супругом разговаривала, он сказал, что не боится и пойдёт до конца. Более того — он попросил, чтобы на месте матери в участковой избирательной комиссии теперь работал её сын», — указала она в ходе брифинга, её слова приводит ТАСС.

Также Катющенко выразила соболезнования семье погибшей Ильиной и заверила, что члены участковых и территориальных избирательных комиссий продолжат исполнять свой долг, невзирая на угрозы.

Как передавало ИА Регнум, теракт, в результате которого погибла член участковой избирательной комиссии Елена Ильина, произошёл в среду, 6 марта. В пресс-службе следственного управления СКР по Запорожской области заявили, что под её автомобилем сработало самодельное взрывное устройство. По факту произошедшего первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по двум статья Уголовного кодекса РФ.