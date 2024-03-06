Бердянск, Запорожская область, 6 марта, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В Бердянске следователи устанавливают обстоятельства террористического акта, в результате которого погибла женщина. Как сообщили 6 марта в пресс-службе следственного управления СКР по Запорожской области, уголовное дело по двум статьям УК РФ возбудил первый отдел по расследованию особо важных дел.

Следственный комитет РФ/ТАСС

В следственных органах уточнили, что жертвой террористов стала член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Утром 6 марта под её автомобилем, припаркованным возле дома на улице Герцена, сработало самодельное взрывное устройство.

«От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении», ― говорится в сообщении управления в Telegram-канале.

Сотрудники следственных органов устанавливают причастных к преступлению, допрашивают очевидцев произошедшего.

Как уточнил источник ИА Регнум, у погибшей женщины остался ребёнок.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года покушение совершили на начальника службы гражданской обороны Новокаховкого района Алексея Владко. Взрыв прогремел в момент, когда машина чиновника выезжала из двора. Ни Владко, ни даже его автомобиль не пострадали. Взрывной волной выбило окна соседних зданий. Правоохранители установили, что на пути следования машины Владко были установлены два самодельных взрывных устройства мощностью в тротиловом эквиваленте около 1 кг каждое.

СВУ были начинены поражающими элементами. Следователи СК и ФСБ в Херсонской области начали расследование.

26 октября в Запорожской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника военно-гражданской администрации региона. Неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под его автомобиль. Трагедии удалось избежать, так как чиновник сам заметил СВУ под днищем авто.

Сотрудники спецслужб 19 февраля предотвратили теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области. По данным ФСБ, теракт планировали совершить с применением самодельного взрывного устройства. При этом деятельность диверсанта координировали сотрудники Службы безопасности Украины. Они также снабжали его взрывчатыми веществами.