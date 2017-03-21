Екатеринбург, 21 марта, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал обвиняемым в уголовном деле, возбужденном следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР России.

Суд

Экс-главе Южного Урала вменяют взяточничество и подстрекательство к клевете. Эти преступления предусмотрены частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 4 статьи 33 и частью 2 статьи 128.1 УК РФ (подстрекательство к клевете).

По данным следствия, Юревич, будучи губернатором Челябинской области получал взятки от, в то время министра здравоохранения региона, Виталия Тесленко. Всего сумма взяток составила 26 млн рублей. Также, как считает следствие, он подстрекал Юревич своего непосредственного подчиненного, тогда первого заместителя губернатора Челябинской области Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя (в 2012 году) Челябинского областного суда Федора Вяткина. В 2012 году на Первом канал была показана передача, в которой были представлены некоторые недостоверные сведения о председателе Челябинского областного суда. В 2013 году согласно решению Останкинского районного суда города Москвы на том же канале было опровержение ранее показанного.

Отметим, Михаил Юревич был дважды уведомлен о необходимости явиться к следователю для дачи показаний. Бизнесмен прислал письменный ответ, в котором указал, что в настоящее время находится в Израиле.

В настоящее время Юревичу направлена третья повестка. В случае ее игнорирования следстватели СКР России объявят Михаила Юревича в розыск.

Напомним, существует практика экстрадиции из Израиля обвиняемых в России. Однако не все запросы российской стороны удовлетворяются. Так, в Израиле находятся крупные бизнесмены по делу «Юкоса», которые объявлены в международный розыск и давно запрашиваются российской стороной.