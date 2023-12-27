Москва, 27 декабря, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осуждённому на десять лет колонии строгого режима за получение взятки на сумму более трёх миллиардов рублей.

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«Приговор отменен, дело отправлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — сообщил URA.RU представляющий интересы Белоусова адвокат Вячеслав Плахотнюк.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и его тёща Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы получили взятку в размере более трёх миллиардов рублей от представителей дорожно-строительного холдинга.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата Белоусова. На выборах в Государственную думу VII созыва Белоусов шёл от «Справедливой России» по списку Кировской области и Удмуртии. Вступил в полномочия 19 сентября 2021 года. Был членом комитета по защите конкуренции.

При этом сообщалось, что депутат покинул Россию и объявлен в розыск.