Москва, 3 апреля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Продолжающаяся активность киевского режима, который заявил о планах организовать новые атаки на Крымский мост, требует повышенной мобилизованности, готовности, принятия мер по обеспечения безопасности. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Голубович / Global Look Press

«В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требует, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается», ― сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что все дополнительные меры по обеспечению безопасности из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимаются.

«Враг продолжает свою террористическую политику», ― подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников ГУР 3 апреля сообщила, что Главное управление разведки минобороны Украины намерено вновь осуществить атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Издание считает, что Киев может использовать для этого дроны.

Украинский чиновник отметил, что у главы ГУР Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) уже есть большая часть средств для проведения такой атаки. При этом авторы статьи усомнились, что ГУР может осуществить операцию по уничтожению хорошо защищённого Крымского моста.

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвали грузовик. В результате этого частично обрушились автомобильные пролёты переправы, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что за исполнителями теракта стоит Главное управление украинской разведки.

В ночь на 17 июля 2023 года на Крымский мост совершили террористическую атаку двумя надводными беспилотниками. В результате ЧП пострадала семья из Белгородской области, ехавшая по мосту на автомобиле. Мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Автодорожное полотно получило повреждения.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших возможность нанесения удара ракетами Taurus по Крымскому мосту.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на информацию о появлении этой аудиозаписи. Дипломат отметила, что у немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать вопросы главе МИД ФРГ Анналене Бербок.