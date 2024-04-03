Лондон, 3 апреля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Главное управление разведки минобороны Украины намерено вновь осуществить атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. С таким утверждением 3 апреля выступила британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников ГУР.

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«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — заявил изданию один из них. По мнению газеты, Киев может использовать для атаки на мост дроны.

Украинский чиновник отметил, что у главы ГУР Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) уже есть большая часть средств для проведения такой атаки.

Уточняется, что начальник украинской разведки следует одобренному главой киевского режима Владимиром Зеленским плану, предусматривающему «минимизацию» присутствия России в Чёрном море. В то же время, как пишет издание, есть серьёзные сомнения в наличии у ГУР способности осуществить операцию по уничтожению хорошо защищённого Крымского моста.

Как сообщало ИА Регнум, на автомобильной части Крымского моста 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились автомобильные пролёты моста. Погибли четыре человека. По данным ФСБ, за участниками теракта стоят ГУР Украины и его глава Буданов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 26 июля 2023 года признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Второй теракт на Крымском мосту произошёл 17 июля 2023 года. Тогда Украина атаковала мост морскими дронами. В результате атаки погибли супруги, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

В июле 2023 года Буданов заявлял, что Крым летом должен вернуться в состав Украины силовым путём, а 22 августа 2023 года пригрозил России новыми терактами в Крыму, заявив, что Киев собирается уничтожать на полуострове «всё российское», включая Крымский мост. Также 1 сентября он пообещал перенести боевые действия на территорию России.

Буданов после начала СВО сделал много других громких антироссийских заявлений. Так, в начале мая 2023 года в интервью Yahoo News глава ГУР пообещал убивать россиян.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 мая назвал эти слова чудовищными и подтверждающими то, что Киев является непосредственным организатором террористической активности. От заявлений Буданова позднее в этот же день открестился даже заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, заявивший, что США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, в том числе в России.

Следственный комитет 3 сентября 2023 года заочно предъявил Буданову обвинения в терроризме, а МВД России объявило его 14 декабря 2023 года в розыск.

1 апреля 2024 года глава ГУР назвал серьёзной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения между воссоединившимися с Россией территориями. По его словам, киевские власти не оставят попыток совершить теракты на этой железной дороге, что, по его утверждению, якобы будет легче, чем атаковать Крымский мост.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост. Представители бундесвера предполагали использовать при этом немецкие крылатые ракеты Taurus.

Президент Владимир Путин 13 марта назвал фантазией и попыткой напугать Россию обсуждение военными бундесвера удара по Крымскому мосту. Глава государства подчеркнул, что немецкие военные понимают, что такой удар был бы нарушением конституции Германии.