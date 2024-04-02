Вашингтон, 3 апреля, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки готова пересмотреть вынесенное президентом Джо Байденом решение о приостановке экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в случае, если Конгресс США пойдёт навстречу в вопросе помощи Украине. Об этом 2 апреля со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Официальные лица США готовы прекратить паузу президента Джо Байдена в одобрении экспорта СПГ, чтобы получить пакет помощи Украине, принятый Конгрессом, но хотят подождать, чтобы ознакомиться со всеми предложениями, прежде чем принимать какие-либо решения», — говорится в материале.

Один из источников Reuters предположил, что Белому дому будет несложно уступить в этом вопросе, поскольку официальные лица могут попытаться убедить климатических активистов в том, что после указа Байдена о приостановке экспорта СПГ по существу ничего не изменилось.

При этом отмечается, что в американской администрации по-прежнему настаивают на том, чтобы представители Республиканской партии в Конгрессе США одобрили двухпартийное соглашение о национальной безопасности в размере 95 миллиардов долларов.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден объявил о приостановке процесса одобрения новых экспортных контрактов на поставки сжиженного природного газа 26 января, объяснив своё решение климатическими изменениями, представляющими угрозу. Решение Байдена в большинстве своём раскритиковали республиканцы, которые назвали это ударом по американской энергетике и угрозой для экономики страны.

В конце марта власти 16 американских штатов подали судебные иски против Джо Байдена с требованием отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт СПГ.