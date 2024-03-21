Вашингтон, 22 марта, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Судебный иск против президента США Джозефа Байдена подали власти 16 американских штатов с требованием отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны. Об этом сказано в обнародованных 21 марта документах окружного суда штата Луизиана.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Истцами по данному иску выступили генеральные прокуроры штатов Луизиана, Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Джорджия, Канзас, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Техас, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг.

«Односторонний указ Байдена попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса и наш конституционный порядок», — такое заявление сделал генпрокурор крупнейшего в стране газодобывающего штата Техаса Кен Пэкстон.

Как пояснил генпрокурор Техаса, указ Байдена грозит оттоком инвестиций в миллиарды долларов. Кроме того, последствием решения главы Белого дома станет ограничение возможности зависящих от экспорта данного вида сырья регионов США сократить финансирование правительственных программ, а производители вынуждены будут сжигать излишки газа вместо поставки топлива на рынок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер республиканского большинства в палате представителей Конгресса США Стив Скализ назвал подарком для России решение президента США Байдена о запрете экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ).

Скализ пояснил, что своими действиями Байден повышает стоимость жизни для простых американцев. По словам конгрессмена, в такой ситуации граждане США больше не могут терпеть их президента.

Белый дом объявил 26 января, что по решению президента США власти страны приостановят процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставки СПГ. Такой шаг в Вашингтоне объяснили борьбой с климатическими изменениями, представляющими угрозу. Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов выразил мнение о том, что сокращение экспорта американского СПГ в Европу вызовет рост цен на это сырьё. Он пояснил, что на фоне увеличения стоимости Россия получит рост своей прибыли.