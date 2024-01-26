Вашингтон, 27 января, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Власти США приостановят процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ), заявил глава Белого дома Джо Байден. Об этом сообщается на сайте американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Исключение из правила сделают для случаев непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности. Байден объяснил своё решение климатическими изменениями, представляющими угрозу.

Он добавил, что за время, в течение которого будет действовать ограничение, власти должны будут отслеживать влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергетическую безопасность США и окружающую среду.

Решение Байдена раскритиковали республиканцы. Они назвали приостановку ударом по американской энергетике и угрозой для экономики страны. Кроме того, они считают, что решение повлияет на поставки союзникам в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Евростат опубликовал данные, согласно которым США с момента начала спецоперации на Украине поставили в ЕС природный газ на сумму почти €66,7 млрд. В случае отсутствия санкций в отношении РФ Соединенные Штаты получили бы на €52,2 млрд меньше.

2 января газета Financial Times написала о том, что украинские газовые хранилища помогают европейским странам предотвратить дальнейшие энергетические кризисы. В публикации отмечалось, что европейские компании ускорили закачку газа зимой из своих запасов на территории Украины.