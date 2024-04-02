Вашингтон, 3 апреля, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Ситуация с нелегалами в США превратилась в кровавую баню, а ответственность за неё несёт президент страны Джозеф Байден. Такое заявление сделал 2 апреля экс-глава Белого дома Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Мичиган. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

«Я объявляю о кровавой бане на границе. Вот, что происходит — кровавая баня… Она разрушает нашу страну», — указал Трамп.

Как пояснил политик, ситуация с нелегалами затронула всю страну, а приграничными стали каждый штат и город из-за попустительства Байдена. В США, по словам Трампа, проникают со всего мира преступники и психически нездоровые люди, до этого содержавшиеся в психиатрических лечебницах.

«Байден принес резню, убийства и хаос со всего мира и сбросил это прямо на наш задний двор», — подчеркнул Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил сенатор от штата Техас Тед Круз, миграционный кризис в США привёл к тому, что страна столкнулась с самой большой террористической угрозой с момента терактов в 2001 году. Политик считает, что администрация Белого дома ничего не предпринимает для защиты американских граждан от террористической угрозы, связанной с миграционным кризисом.

В начале марта экс-советник министра обороны в администрации бывшего президента США Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что подозревает действующую власть в желании истребить США своей миграционной политикой. Макгрегор напомнил, как во времена войны во Вьетнаме употреблялось абсурдное выражение, что для спасения города необходимо его уничтожить. По мнению Макгрегора, администрация Белого дома наметила реализацию такого же плана для США, то есть уничтожить страну ради её спасения.