Вашингтон, 5 марта, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Администрация президента США Джозефа Байдена, вероятно, хочет уничтожить страну своей миграционной политикой. Такое мнение выразил 4 марта экс-советник министра обороны в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

В ходе беседы Макгрегор напомнил выражение «чтобы спасти город, нам пришлось его уничтожить», бытовавшее во времена войны во Вьетнаме и употреблявшееся в контексте абсурдности политики США. Как пояснил эксперт, у него создалось впечатление, что администрация Белого дома наметила такой же план для США, а именно, уничтожить страну ради её спасения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил журналист Такер Карлсон, Соединённые Штаты ожидает судьба Римской империи из-за связанного с нелегальной миграцией кризиса и возможности службы в армии для неграждан.

Карлсон отметил, что в США за время президентского срока Байдена прибыло как минимум 7,2 миллиона нелегальных мигрантов. При этом журналист указал, что общее количество мигрантов в США превышает население 32 штатов, вместе взятых.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне 24 февраля пообещал в случае победы на выборах в ноябре 2024 года провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов. По мнению Трампа, незаконная миграция на сегодняшний день является одной из крупнейших угроз для страны.