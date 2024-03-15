Вашингтон, 15 марта, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Миграционный кризис в США привёл к тому, что страна столкнулась с самой большой террористической угрозой с момента терактов в 2001 году, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз.

Robert J. Fisch Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года

«Террористическая угроза для США огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября 2001 года», — отметил он.

Политик считает, что администрация Белого дома ничего не предпринимает для защиты американских граждан от террористической угрозы, связанной с миграционным кризисом. Более того, положение только ухудшается, в США завозят новых мигрантов из Латинской Америки. Круз назвал это вторжением.

«Это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей», — пояснил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что подозревает действующую власть в желании истребить США своей миграционной политикой. Макгрегор напомнил, как во времена войны во Вьетнаме употреблялось абсурдное выражение, что для спасения города необходимо его уничтожить. По словам офицера, у него сложилось впечатление, что администрация Белого дома наметила реализацию такого же плана для США, а именно уничтожить страну ради её спасения.

По информации газеты Daily Mail, британские спецслужбы предупредили парламент Великобритании о резком росте террористической угрозы в стране. Источник издания утверждал, что часто перехватываются разговоры экстремистского характера, которых не фиксировали с момента событий 11 сентября 2001 года в США с терактами «башнями-близнецами». Терактов опасаются и в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, который начался с 10 марта.