Москва, 2 апреля, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Киев, пытаясь «отметить» вторую годовщину событий в Буче, преследуют цель отвлечь внимание международного сообщества от тяжёлого положения как внутри Украины, так и на фронте. Об этом 2 апреля в комментарии, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

President Of Ukraine/Global Look Press

«В этом году попытки киевского официоза помпезно отметить эту дату преследуют дополнительную цель ― не дать международному сообществу сфокусироваться на тяжелом положении внутри Украины и на линии боевого соприкосновения», ― подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что первые видеокадры с разложенными по городу телами появились только после того, как в него вошли украинские вооружённые формирования и сопровождавшие их иностранные журналисты, целью которых было рассказать публике сфабрикованную историю и не задавать лишних вопросов. При этом судмедэкспертиза показала, что большая часть мирных жителей погибла в результате артиллерийских обстрелов от осколков противопехотных 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ, а не от пуль из огнестрельного оружия, в чём пытаются обвинить российских военнослужащих.

Захарова добавила, что многочисленные запросы России в адрес международных организаций, в том числе структур ООН, об установлении всех обстоятельств случившегося в Буче остаются без ответа.

«Это говорит о том, что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать», ― констатировала дипломат.

Представитель МИД добавила, что Россия требует от международных структур прекратить покрывать киевский режим и добиться тщательного расследования тех событий.

Как сообщало ИА Регнум, после отхода из расположенного в 10 км от Киева города Буча российских военных в конце марта 2022 года украинские и западные СМИ опубликовали кадры из города, на которых показали якобы многочисленные трупы мирных жителей. Киев обвинил в этом Москву.

Министерство обороны России опровергло эту информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хорошо известно и детально и аргументированно показано, что убийства в Буче являются абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой.

Позднее французский волонтёр Адриан Боке рассказал об инсценировках в Буче. По его словам, он стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных в одном из ангаров на севере Бучи в первых числах апреля — в момент, когда украинские войска уже вернулись в город. Также Боке рассказал о подготовке ими инсценировки с массовыми убийствами.

В сентябре 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой поддержать запуск объективной процедуры расследования «событий в Буче». Однако ни киевские власти, ни страны Запада совершенно не заинтересованы в проведении подобного расследования.

Лавров 30 июня 2023 года усомнился в том, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН о важности прояснения ситуации, но от него ответа не было.

В декабре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отказ Украины предоставить России список погибших в Буче доказывает факт инсценировки, исполненной Киевом по указанию Лондона и Вашингтона.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик 19 марта выразил сомнение в правдивости версии киевского режима по поводу событий в украинском городе Буче. Он отметил, что все фаты по этому делу окончательно не установлены, в связи с чем он не может комментировать ситуацию.