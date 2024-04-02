Москва, 2 апреля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, действующие на донецком направлении, за последние сутки отразили две контратаки украинских войск, ВСУ за это время потеряли до 250 военных, сообщил 2 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он добавил, что российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли удары по подразделениям и технике шести бригад украинской армии.

«ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей», — сказал Конашенков.

Генерал также сообщил, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили произведённую в США САУ М109 Paladin, САУ «Акация», три гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, орудия М119 и L118, произведённые, соответственно, в США и Великобритании, а также станцию РЭБ «Нота».

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Конашенков доложил, что российские войска за сутки улучшили положение на донецком направлении. Потери ВСУ составили до 510 бойцов. Также украинская армия лишилась в этом районе бронетранспортера, 27 автомобилей, шести самоходных артиллерийских установок, трёх гаубиц и станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, 1 апреля Минобороны сообщило, что ВС России в течение суток уничтожили 11 украинских складов с боеприпасами. Российские средства ПВО также сбили самолёт Су-27 ВВС Украины над территорией ДНР.