Донецк, 1 апреля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, действующие на донецком направлении, за последние сутки улучшили положение не переднем крае фронта, ВСУ за это время потеряли до 510 военных, сообщил 1 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Anastasiia Smoliyenko/Global Look Press

«ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, а также 27 автомобилей», — доложил он.

Конашенков также сообщил об уничтожении российскими артиллеристами во время контрбатарейной борьбы двух реактивных систем залпового огня ВСУ, шести самоходных артиллерийских установок, в том числе трёх САУ Krab, произведённых в Польше, гаубицы «Мста-Б», двух гаубиц Д-30 и станции РЭБ «Буковель-AD». Кроме того, они уничтожили одиннадцать складов с боеприпасами для украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта Конашенков доложил, что ВСУ за сутки на донецком направлении потеряли более 300 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла две бронемашины, восемь автомобилей, два Д-20, Д-30, пушку Д-44, станцию «Буковель-AD» и два склада с артиллерийскими боеприпасами.

Кроме того, 30 марта Минобороны России сообщило, что за неделю российские военнослужащие на донецком направлении отразили 12 контратак ВСУ. Украинская армия за это время потеряла 2360 бойцов.