Саратовская область, 24 февраля, 2004, 15:32 — ИА Регнум. В январе ООО "Балаковские минеральные удобрения" выпущено основной продукции - сложного азотно-фосфорного удобрения аммофоса - 65.000 тонн, плановое задание месяца выполнено на 100%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аммофоса произведено больше на 9.789 тонн, или на 17,7%. Серной кислоты в январе произведено 108 тыс. тонн, что соответствует плановому заданию месяца и превосходит показатель за аналогичный период прошлого года на 21.900 тонн (на 25,4%). Фосфорной кислоты в январе произведено 38.134 тонны, что так же выше аналогичного показателя за январь 2003 года на 8268 тонн, или на 27,7%.

По сравнению с январем прошлого года значительно возросло производство кормового монокальцийфосфата (КМКФ), ценной пищевой добавки для скота и птицы. В январе 2004 года "Балаковские минеральные удобрения" выработали 4811 тонн этой продукции, что на 3681 тонну (на 325%) больше прошлогоднего результата за аналогичный период.

Стоит особо отметить, что за январь текущего года на российский рынок компания "ФосАгро", в которую входит "БМУ", отгрузила 16757 тонн произведенного в Балаково аммофоса (25,7% январского объема производства). Российские животноводы закупили у "ФосАгро" в январе текущего года 1939 тонн КМКФ, произведенного на "БМУ" (более 40% январского объема выпуска). Все вышеперечисленные показатели соответствуют плану, разработанному управляющей компанией ЗАО "ФосАгро АГ", - сообщила пресс-служба ООО "Балаковские минеральные удобрения".