Москва, 2 апреля, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в связи с ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске (Сирия). Об этом в ночь на 2 апреля сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

«После воздушной атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

Как указал Полянский, заседание состоится во вторник, 2 апреля, в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН, назвав удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске преступлением и террористическим актом, направило генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН письмо с призывом осудить произошедшее.

В Министерстве иностранных дел России решительно осудили удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске и призвали Тель-Авив отказаться от каких-либо провокационных силовых акций. Также российское внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару израильских вооружённых сил.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по консульству Ирана в Сирии, расположенному в одном из самых густонаселённых районов Дамаска. По данным агентства Tansim, в результате атаки погибли до семи человек, в том числе два военных советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.