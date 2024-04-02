Москва, 2 апреля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Впервые за двадцать лет правящая партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проиграла на муниципальных выборах. Однако, как считает тюрколог, доцент СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцов, турецкому лидеру пока не о чем беспокоиться.

Mehmet Masum Suer/Global Look Press

«Президент это понимал, потому, например, так быстро признал результаты. Повлияет ли это на дальнейшие расклады? Честно говоря, не думаю», — заявил тюрколог, слова которого приводит «РИА Новости».

Так, по мнению Образцова, Эрдоган был готов к проигрышу и пока беспокоиться не о чем, так как он способен решать проблемы и в дальнейшем. Эксперт отметил, что президент Турции отлично себя проявил после землетрясения в 2023 году.

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. Голосование на выборах прошло во всех провинциях страны. Важнейшие города, такие как Анкара и Стамбул, не поддержали нынешнюю власть. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) набрала примерно на миллион голосов больше, чем правящая партия. И это при явке более 78%.

Эксперт уточнил, что на исход выборов повлияла и экономическая ситуация, а именно падение лиры, инфляция и другие трудности, которые ощущают жители крупных городов.

Как сообщало ИА Регнум, уже после подсчета 50% голосов на выборах в Турции оказалось, что впервые за 20 лет оппозиционная Народно-республиканская партия выигрывает у правящей. Эрдоган 1 апреля признал поражение правящей партии на муниципальных выборах. Турецкий лидер признал, что после победы на выборах в мае 2023 года на муниципальных выборах спустя девять месяцев правящая партия не смогла достичь желаемых результатов.

В мае 2023 года партия, возглавляемая Эрдоганом, получила 268 из 600 мест в турецком парламенте.