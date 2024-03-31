Анкара, 1 апреля, 2024, 01:53 — ИА Регнум. На прошедших муниципальных выборах правящая Партия справедливости и развития (ПСР) не смогла добиться желаемых результатов, заявил в Анкаре на первом выступлении после голосования президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов», — признал турецкий лидер.

Эрдоган заверил, что правящая партия проанализирует итоги выборов, которые показывают недочёты на местах.

Как сообщало ИА Регнум, выборы в местные органы самоуправления состоялись в Турции 31 марта. После подсчета 50% голосов оказалось, что впервые за 20 лет оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) выигрывает у правящей ПСР.

По состоянию на 19:20 мск 31 марта правящая партия ПСР имела 38,6% голосов, оппозиционная СНР — 35,26%. Явка на выборах составила 75,4%.

В мае 2023 года Партия справедливости и развития Турции, возглавляемая победившим на выборах президента республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, получила 268 из 600 мест в турецком парламенте.

Эрдоган победил на выборах президента Турции в мае 2023 года во втором туре с результатом более 52%. За его оппонента Кемаля Кылычдароглу отдали свои голоса 47,86% избирателей. Отрыв между ними составил более 2 млн голосов.