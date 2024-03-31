Анкара, 31 марта, 2024, 22:24 — ИА Регнум. На муниципальных выборах в Турции впервые за 20 лет оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) выигрывает у правящей Партии справедливости и развития (ПСР) после подсчета 50% голосов. Соответствующие данные опубликовал 31 марта гостелеканал TRT Haber.

Global Look Press

Согласно предварительным результатам, оппозиция после подсчёта половины голосов набрала свыше 37,8%, правящая партия — чуть более 36,8%. Замыкает тройку прокурдская партия DEM с почти 6% голосов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Турции прошли выборы мэров и других членов органов местного самоуправления. Явка составила 75,4%. По данным ЦИК, правящая партия ПСР удержала своё лидерство в муниципалитетах в целом по стране. По состоянию на 19:20 мск ПСР набрала 38,6%, оппозиционная СНР — 35,26%. Явка на выборах составила 75,4%.

По итогам выборов в местные органы власти Турции лидируют мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу, являющиеся членами оппозиционной НРП. После подсчёта 17% протоколов голосов мэр Стамбула Имамоглу набрал 49,52% голосов, а его соперник, кандидат от правящей партии Мурат Курум — 41,72%. За мэра Анкары Яваша проголосовали 56,23% (по данным подсчёта 10,98% протоколов), за кандидата от ПСР Тургута Алтынока — 36,47% избирателей.