Финляндия, 2 апреля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Трое подростков пострадали в результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа, пострадавшим по 12 лет, сообщили 2 апреля в пресс-службе МВД Финляндии.

Markku Ulander/AP/TASS

Выстрелы в районе Виертола в Вантаа прогремели около девяти часов утра.

«Все участники инцидента со стрельбой — несовершеннолетние. По последним данным полиции, пострадали трое», — сообщили в пресс-службе финского МВД.

Силовики уточнили, что спустя два часа после происшествия подозреваемого в нападении на школу задержали. У него было при себе огнестрельное оружие, но никто при задержании не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта задержание вооружённого человека в школе произошло в Петерсхагене в Германии. В здание учебного заведения вошёл молодой мужчина, вооружённый ножом и пистолетом. Полиция получила из школы сигнал тревоги, силовики выехали на место ЧП и задержали вооружённого человека.

В конце февраля сотрудники полиции в штате Техас в США задержали 16-летнего подростка, который принёс в школу оружие и открыл стрельбу. Инцидент произошёл в Далласе в средней школе Pioneer Technology & Arts Academy. Силовики вели с ним переговоры и в какой-то момент открыли огонь, ранив подростка. После этого он сдался полиции.