Даллас, США, 20 февраля, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Подросток 16-ти лет пришёл в школу с оружием и был ранен сотрудниками полиции в результате стрельбы в американском штате Техас. Об этом 19 февраля сообщил телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Уточняется, что в Далласе сотрудники местного отдела полиции получили информацию о стрельбе в средней школе Pioneer Technology & Arts Academy. Дополнительно сообщалось, что во время занятий по школе ходит ученик с огнестрельным оружием.

Администрация школы до приезда полиции пыталась вести переговоры с вооружённым учеником, но не добилась никакого результата. Затем переговоры начали полицейские и посреди диалога с подростком неожиданно открыли огонь. Ученик получил ранение, после чего внял уговорам полицейских и сложил оружие.

Школьника взяли под стражу и госпитализировали. Отмечается, что состояние здоровья подростка врачи назвали стабильным. Никто из учащихся, преподавателей и сотрудников полиции в результате инцидента не пострадал.

По факту произошедшего начато расследование, отдельную независимую проверку инициировала окружная прокуратура Далласа. Руководство школы планирует возобновить работу учреждения уже на следующий день после инцидента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что женщина с ребёнком открыла стрельбу в евангелистской церкви в американском штате Техас. Женщина вошла в церковь с винтовкой в руке, другой рукой она вела ребёнка 4-5 лет. Войдя в церковь, женщина открыла стрельбу, но была ликвидирована сотрудниками полиции. Ребёнок получил ранения и госпитализирован в критическом состоянии.

Также сообщалось, что 13 февраля в одном из районов Нью-Йорка, Бронксе, в районе станции «Маунт-Иден» неизвестный открыл стрельбу, в результате погибла девочка, ранения получили несколько человек. Пострадавшими числятся пять человек в возрасте от 12 до 17 лет.