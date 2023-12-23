Москва, 23 декабря, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Отказ предоставить России список погибших в Буче говорит о том, что это была инсценировка, исполненная Украиной по указанию Великобритании и США, заявила 23 декабря «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Отсутствие реакции профильных международных организаций на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка», — сказала, в частности, она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что эта инсценировка была выполнена киевским режимом по указанию и при участии американцев и британцев.

«За основу взята провокация Третьего рейха в Немерсдорфе 1944 года», — напомнила Захарова.

Как предавало ИА Регнум, 23 декабря стало известно, что бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не ответило на вопрос о наличии списка предполагаемых «жертв» в украинской Буче.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.

Город Буча расположен в 10 км от Киева, рядом с аэродромом Гостомель. До конца марта 2022 года Буча находилась под контролем российских военных. После их отхода украинские и западные СМИ опубликовали кадры из города, на которых показали якобы многочисленные трупы мирных жителей. Киев обвинил в этом Москву. Министерство обороны России опровергло эту информацию и назвало опубликованные материалы провокацией.

Позднее об инсценировке в Буче рассказал французский волонтёр Адриан Боке. По его словам, он стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных в одном из ангаров на севере Бучи в первых числах апреля 2022 года — в момент, когда украинские войска уже вернулись в город.