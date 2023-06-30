Москва, 30 июня, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Об этом он сказал 30 июня на онлайн-брифинге.

Zuma\TASS Буча. Сгоревшие дома на одной из улиц города

Глава МИД отметил, что постоянно напоминает Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но не получает от него ответа.

«Ждать от наших западных коллег и от Секретариата ООН, который они очень сильно подмяли под себя, какой-то честной оценки ситуации, каких-то объективных расследований — на данном этапе у нас это не получается, несмотря на все требования», — сообщил Лавров.

Министр напомнил, что на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке в 2022 году публично обратился к Гутерришу с просьбой использовать свой авторитет, чтобы назвать имена тех, кого преподносят как жертв российской агрессии, но и в этом направлении ничего не происходит.

Город Буча расположен в 10 км от Киева, рядом с аэродромом Гостомель. До конца марта 2022 года Буча находилась под контролем российских военных. После их отхода украинские и западные СМИ опубликовали кадры из города, на которых показали якобы многочисленные трупы мирных жителей. Киев обвинил в этом Москву.

Министерство обороны России опровергло эту информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хорошо известно и детально и аргументированно показано, что убийства в Буче являются абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой.

Позднее французский волонтёр Адриан Боке рассказал об инсценировках в Буче. По его словам, он стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных в одном из ангаров на севере Бучи в первых числах апреля — в момент, когда украинские войска уже вернулись в город. Он часто общался с украинскими боевиками, которые произвели на него впечатление бесчеловечным отношением к русским, евреям и представителям других рас. Также Боке рассказал о подготовке ими инсценировки с массовыми убийствами.