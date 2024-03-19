Сеул, 19 марта, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик выразил сомнение в правдивости версии киевского режима по поводу событий в украинском городе Буче. Так он ответил на просьбу журналистов изложить своё мнение по указанной теме.

Vadim Ghirda/Global Look Press

Глава ведомства отметил, что все фаты по этому делу окончательно не установлены, в связи с чем он не может комментировать ситуацию. Об этом пишет «РИА Новости».

Вместе с тем Шин Вон Сик раскритиковал Россию из-за специальной военной операции на Украине. Он отметил, что Сеул осуждает действия российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, до конца марта 2022 года Буча находилась под контролем российских военных. После отхода Вооружённых сил России из города украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Власти Украины обвинили в их смерти российскую сторону.

В свою очередь Министерство обороны России опровергло эту информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке, побывавший на Украине, заявил, что стал свидетелем инсценировки в Буче.

В декабре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отказ Украины предоставить России список погибших в Буче доказывает факт инсценировки, исполненной Киевом по указанию Лондона и Вашингтона.