Москва, 1 апреля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла на южнодонецком направлении свыше 120 бойцов и три танка, а также лишилась склада боеприпасов. Об этом 1 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Группировка российских войск «Восток» улучшила тактическое положение на южнодонецком направлении и нанесла удары по личному составу и военной технике ВСУ у Комсомольского и Малиновки в Запорожской области и Старомайорского в ДНР, сообщил он.

«Потери противника составили более 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два пикапа», — сказал генерал.

Российские военные также нанесли на этом направлении удары по польской самоходной артиллерийской установке Krab, двум американским гаубицам М777, боевой машине зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и складу боеприпасов украинских войск, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 апреля Минобороны опубликовало видеозапись удара российского экипажа Су-34 по командному пункту и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении. На выложенных ведомством кадрах запечатлено, как истребитель-бомбардировщик сбрасывает четыре авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции на позиции украинских войск.

Конашенков 30 марта рассказал, что ВСУ за неделю потеряли на южнодонецком направлении более 860 военнослужащих. Он уточнил, что также украинская армия за это время лишилась четырёх боевых бронированных машин, 35 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии.