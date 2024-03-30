Москва, 30 марта, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Украинские силы за неделю потеряли на южнодонецком направлении более 860 бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, с 23 по 30 марта подразделения Восточной группировки российских войск улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и украинской нацгвардии. Бои шли у села Малиновка в Запорожской области, у сёл Урожайное и Макаровка, города Угледара в ДНР.

Пять атак украинских штурмовиков отражены возле сёл Старомайорского и Водяного в ДНР, села Приютного в Запорожской области.

Противник потерял убитыми и ранеными более 860 бойцов, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии. В их числе две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши и две гаубицы FH-70 производства Великобритании, уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский изменил риторику в отношении переговоров с Россией. Он заявил о готовности к переговорам с Москвой в случае выхода ВСУ на те участки, которые они занимали в феврале 2022 года. По мнению политолога Ростислава Ищенко, это может быть связано с ожиданием крупного наступления ВС России. Почти ежедневно поступают сообщения о том, что российские военнослужащие освобождают населённые пункты.

Побывавший на передовой военный аналитик Франц-Стефан Гади в интервью Tagesschau заявил, что киевский режим не успеет восполнить критическую численность военных до конца лета, из-за чего неподготовленное наступление обернулось бы большой ошибкой. По его словам, наряду с различными проблемами, в украинских войсках «царит скорее бесперспективность».