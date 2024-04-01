Москва, 1 апреля, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Экипаж Су-34 нанёс удар по командному пункту и живой силе украинских боевиков на южнодонецком направлении. Видео успешной операции опубликовало Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум ФАБ 1500

На кадрах видно, как истребитель-бомбардировщик четырьмя авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции наносит удары по ВСУ.

«Бомбы позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — пояснили в оборонном ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, производимые российским ВПК фугасные авиабомбы по мощности сравнимы с тактическим ядерным оружием, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.

По словам украинского офицера, бомбы полностью разрушают все укрепрайоны. Его встревожила возможность оснащения ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции, устанавливаемый на бомбы меньшего калибра. Сейчас на фронте бомбы ФАБ-500 с таким модулем оказывают очень серьёзное влияние, но ФАБ-3000 подавят морально-психологическое состояние украинских войск, признал Стариков.

При этом эксперт отметил, что этот вид оружия разрешён военными конвенциями.

Американские эксперты признали, что российские специалисты могут на расстоянии корректировать полёт авиабомбы ФАБ-1500, что ранее считалось невозможным для такого вида оружия. По их словам, это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары.

В Минобороны 21 марта рассказали о начале массового производства в России трёхтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Предприятие-производитель также многократно увеличило выпуск авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза нарастило производство ФАБ-1500.