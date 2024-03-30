Москва, 30 марта, 2024, 15:25 — ИА Регнум. За неделю в плен российским военным сдались 18 украинских бойцов, сообщил 30 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Zamir Usmanov/Global Look Press

«В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих», — сообщил он на брифинге.

Также он сообщил, что на купянском направлении российские военные отразили 11 контратак ВСУ, потери противника за неделю составили до 310 военнослужащих.

На донецком направлении за неделю отражено 12 контрактак ВСУ, противник потерял более 2360 военнослужащих. На авдеевском направлении отражено 64 контратаки ВСУ, потери противника составили свыше 1870 военнослужащих.

На южнодонецком направлении отражено пять контратак, потери противника составили более 860 военных. На херсонском противник потерял более 370 военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, военнопленный, командир мотопехотного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии Андрей Шкарбан 28 февраля рассказал, что ВСУ попытались ликвидировать кассетными боеприпасами своих сдающихся в плен сослуживцев. Он уточнил, что не жалеет, что решил сдаться, так как российские военные сохранили жизнь всем сложившим оружие.