Москва, 31 марта, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и уничтожили более 300 бойцов противника за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 31 марта на брифинге.

Эмиль Тимашев/ИЗВЕСТИЯ

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й, 92-й штурмовых, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Бои шли у населённых пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка в ДНР.

Украинские войска за сутки потеряли на донецком направлении убитыми и ранеными более 300 бойцов, а также две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 23 по 30 марта в плен российским военным сдались 18 украинских бойцов. На донецком направлении за этот период отражено 12 контрактак ВСУ, противник потерял более 2360 военнослужащих.

Командир взвода БПЛА с позывным Батайск рассказал, что бойцы Южной группировки войск недавно уничтожили на донецком участке фронта немецкий танк Leopard. Российский дрон обнаружил его при облёте позиций.