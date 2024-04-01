Анкара, 1 апреля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР), возглавляемая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не смогла добиться желаемых результатов на прошедших 31 марта муниципальных выборах в республике. Поражение своей политической силы турецкий лидер признал в ходе первого после голосования выступления в Анкаре

Xinhua/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

«К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись», ― подчеркнул президент Турции.

При этом он напомнил, что девять месяцев назад ― в мае 2023 года ПСР одержала победу на всеобщих и президентских выборах.

Турецкий лидер подчеркнул, что он и его партия не будут игнорировать результаты волеизъявления граждан, при этом проанализируют итоги выборов.

«Мы сделаем это самокритично и объективно», ― отметил Эрдоган.

По словам турецкого президента, выборы прошли в спокойной обстановке, без серьезных инцидентов и стали «экзаменом на демократию».

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Турции состоялись выборы мэров и других членов органов местного самоуправления. Правящая в стране Партия справедливости и развития впервые за 20 лет уступила оппозиции.

Явка составила 75,4%. По данным ЦИК, правящая партия ПСР удержала своё лидерство в муниципалитетах в целом по стране. По состоянию на 19:20 мск ПСР набрала 38,6%, оппозиционная СНР — 35,26%.

После подсчета 50% голосов оппозиция набрала свыше 37,8%, правящая партия — чуть более 36,8%. Замкнула тройку прокурдская партия DEM с почти 6% голосов.

После обработки 91,34% протоколов с избирательных участков Народно-республиканская партия получила 37,35% голосов, правящая ПСР ― 35,75%. Оппозиция впервые за последние десятилетия одержала победу во всех крупных городах республики: Стамбуле, Анкаре, Измире, Бурсе, Анталье, Адане и других.

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) 30 марта написала, что вероятным преемником 70-летнего президента Турции, полномочия которого истекают в 2028 году, может стать его 44-летний зять Сельчук Байрактар, совладелец турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar.