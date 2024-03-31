Анкара, 31 марта, 2024, 19:55 — ИА Регнум. После обработки 13% протоколов голосов на выборах в Турции партия справедливости и развития (ПСР) удерживает лидерство в муниципалитетах в целом по стране. Об этом сообщает турецкая телерадиокомпания TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM

По состоянию на 19:20 мск правящая партия ПСР набирает 38,6%, оппозиционная Народно-республиканская партия — 35,26%. Явка на выборах составила 75,4%.

Отмечается, что мэры Анкары и Стамбула, Мансур Яваш и Экрем Имамоглу соответственно, сохранили свои посты.

31 марта прошли выборы мэров и других членов органов местного самоуправления по всей Турции.

Как передавало ИА Регнум, ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что вероятным преемником 70-летнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может стать его 44-летний зять Сельчук Байрактар, совладелец турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar.

Обозреватель издания Джаред Малсин отметил, что Байрактар популярен среди жителей Турции, у него есть сторонники, готовые поддержать его выдвижение.

Осенью 2023 года зять Эрдогана в интервью WSJ заявил, что не имеет политических амбиций, но не исключил возможности претендовать на должность турецкого лидера, если такая просьба поступит от Эрдогана.

Полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана на посту президента Турции истекают в 2028 году.