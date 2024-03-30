Вашингтон, 30 марта, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Вероятным преемником 70-летнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может стать его 44-летний зять Сельчук Байрактар, совладелец турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar. Об этом написали в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

dzen.ru Сельчук Байрактар

Обозреватель издания Джаред Малсин отметил, что Байрактар популярен среди жителей Турции, у него есть сторонники, готовые поддержать его выдвижение.

Осенью 2023 года зять Эрдогана в интервью WSJ заявил, что не имеет политических амбиций, но не исключил возможности претендовать на должность турецкого лидера, если такая просьба поступит от Эрдогана.

Как сообщало ИА Регнум, полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана на посту президента Турции истекают в 2028 году. Ранее очевидным кандидатом на его пост был сын Билал, но после фигурирования в коррупционном скандале перспектив нет. Надежду подавали зятья Эрдогана. Албайрак дослужился до министра финансов, затем он ушёл в отставку из-за кризиса лиры. Больше шансов у Байрактара. Во время последней предвыборной кампании Эрдоган постоянно хвастался достижениями Турции в ВПК и создании беспилотников. Но сейчас поговаривают о бывшем главе разведки и действующем главе МИД Хакане Фидане, отметил обозреватель ИА Регнум Камран Гасанов.