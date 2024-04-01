Омск, 1 апреля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Новым главным тренером омского клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» стал Сергей Звягин. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба команды.

Алексей Мальгавко/РИА Новости Сергей Звягин

«Главным тренером «Авангарда» назначен Сергей Звягин», — проинформировали в команде.

В клубе добавили, что контракт со специалистом подписали на два года — до конца сезона 2025/26.

Председатель совета директоров Михаил Аверин отметил, что Звягин несколько лет отлично работал на посту тренера по вратарям и все его подопечные росли в мастерстве, принося «Авангарду» пользу.

«В критический момент, по ходу серии с «Локомотивом», он согласился принять команду и сделал всё возможное для победы», — заявил он.

По словам председателя, клубу совсем немного не хватило до победы в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, однако игра «Авангарда» изменилась, а команда сплотилась.

«Звягин именно тот человек, который нужен на посту главного тренера «Авангарда». Его уважают команда и болельщики, он готов к этому шагу», — добавил Аверин.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта ярославский «Локомотив» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Игра прошла на домашнем льду омского клуба и закончилась в пользу гостей со счётом 0:2.

Четвертьфинальная серия началась с двух подряд побед «Локомотива» в Омске, второй из этих матчей завершился разгромом «Авангарда» со счётом 7:0. После этого руководство омского клуба уволило с поста главного тренера Михаила Кравца.

В Ярославле «Авангард» переиграл «Локомотив» в овертайме и ещё одну встречу — проиграл. Затем команда из Омска смогла одержать две подряд волевые победы, что позволило ей довести серию до седьмого матча.