Омск, 18 марта, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл омский «Авангард» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:0. Игра состоялась 18 марта на омской G-Drive-Арене.

Шайбами в воротах противника отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин. Счёт в серии до четырёх побед 2:0 в пользу «Локомотива», третья игра пройдёт 20 марта в Ярославле.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе проведения первого матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 4:0. Счёт открыл нападающий Люк Джонсон, через четыре минуты форвард Дмитрий Силантьев удвоил преимущество, во втором периоде защитник Егор Яковлев забил третий гол, и на последней минуте третьего периода форвард Никита Гребёнкин установил окончательный счёт.

В тот же день в аналогичном противостоянии петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 2:3. В первом периоде хоккеисты «Автомобилиста» забросили две шайбы, отличились нападающие Семён Кизимов и Алексей Макеев, петербуржцы сравнялись, благодаря голам Марата Хайруллина и Сергея Сапего, но победу екатеринбургской команде принесла шайба Дениса Баранцева.