Омск, 30 марта, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии.

ХК «Локомотив»

Встреча прошла 30 марта в Омске и завершилась со счётом 2:0 в пользу ярославской команды.

В составе «Локомотива» шайбы забросили нападающие Артур Каюмов и Максим Берёзкин.

Как сообщало ИА Регнум, серия начиналась с двух подряд побед «Локомотива» в Омске. Причём второй матч завершился разгромом — 7:0. После этого с поста главного тренера «Авангарда» был уволен Михаил Кравец, исполняющим обязанности назначили Сергея Звягина.

В Ярославле «Авангард» одержал одну победу в овертайме, но одну игру проиграл. А после этого омские хоккеисты смогли добыть две подряд волевые победы и довести серию до седьмого матча.