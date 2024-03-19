Омск, 19 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Михаил Кравец покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Авангарда». Об этом 19 марта сообщили на официальном сайте команды.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Михаил Кравец

«Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили Сергея Звягина.

В клубе добавили, что команда продолжает подготовку к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме: после восстановительной тренировки «Авангард» отправится в Ярославль.

Как сообщало ИА Регнум, Кравца назначили на пост главного тренера омского «Авангарда» 18 ноября 2022 года. Его утвердили в этой должности по итогам совета директоров клуба. Неделей ранее его назначили исполняющим обязанности главного тренера клуба. Он сменил на этому посту Дмитрия Рябыкина.

До этого Кравец возглавлял подмосковный «Витязь» и хабаровский «Амур».

«Авангард» 18 марта во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ уступил «Локомотиву» с разгромным счётом 0:7. Игра состоялась на омской G-Drive-Арене. Шайбами в воротах противника отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин.

Счёт в серии до четырёх побед 2:0 в пользу «Локомотива», третья игра пройдёт 20 марта в Ярославле.