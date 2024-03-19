Кравец покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Авангард»
Омск, 19 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Михаил Кравец покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Авангарда». Об этом 19 марта сообщили на официальном сайте команды.
«Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Исполняющим обязанности главного тренера назначили Сергея Звягина.
В клубе добавили, что команда продолжает подготовку к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме: после восстановительной тренировки «Авангард» отправится в Ярославль.
Как сообщало ИА Регнум, Кравца назначили на пост главного тренера омского «Авангарда» 18 ноября 2022 года. Его утвердили в этой должности по итогам совета директоров клуба. Неделей ранее его назначили исполняющим обязанности главного тренера клуба. Он сменил на этому посту Дмитрия Рябыкина.
До этого Кравец возглавлял подмосковный «Витязь» и хабаровский «Амур».
«Авангард» 18 марта во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ уступил «Локомотиву» с разгромным счётом 0:7. Игра состоялась на омской G-Drive-Арене. Шайбами в воротах противника отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин.
Счёт в серии до четырёх побед 2:0 в пользу «Локомотива», третья игра пройдёт 20 марта в Ярославле.