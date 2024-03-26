Омск, 26 марта, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Омский «Авангард» на своём льду одержал победу над ярославским «Локомотивом» в пятом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM

Гости дважды выходили вперёд благодаря голам нападающих Максима Берёзкина и Максима Шалунова.

«Авангард» сумел отыграть и вырвать победу. Отличились форварды Томаш Юрчо, Райан Спунер, защитник Семён Чистяков и нападающий Рид Буше.

Таким образом, «Авангард» сократил отставание в серии — 2:3.

Как сообщало ИА Регнум, «Авангард» 18 марта во втором матче серии с «Локомотивом» потерпел разгромное поражение — 0:7. Шайбы забрасывали Максим Берёзкин, Степан Никулин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин.

После этой игры Михаил Кравец покинул пост главного тренера «Авангарда». Исполняющим обязанности назначили Сергея Звягина.